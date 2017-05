Land fördert Laga-Projekt Der Bad Iburger Baumwipfelpfad kann kommen

Der Bad Iburger Baumwipfelpfad kann kommen: Das niedersächsischen Wirtschaftsministeriums fördert den zur Laga geplanten Pfad als touristisches Infrastrukturprojekt mit zwei Millionen Euro.

Bad Iburg. „Ich bin überwältigt und dankbar über die großartige Unterstützung des Landes Niedersachsen. Der Baumwipfelpfad ist genau das Projekt, das die Strahlkraft der Landesgartenschau für Bad Iburg nachhaltig sichert“, freut sich Bürgermeisterin Annette Niermann. Und auch Ursula Stecker, Geschäftsführerin der Laga-Gesellschaft, freut „sich riesig, dass so ein Leuchtturmprojekt nun entstehen kann. Das ist für Bad Iburg und das gesamte Osnabrücker Land ein großer Schritt nach vorn.“ Der Baumwipfelpfad werde Menschen nicht nur während der Landesgartenschau nach Bad Iburg locken. ( Weiterlesen: Bad Iburg bringt Baumwipfelpfad auf den Weg)

Lange stand hinter der Realisierung ein Fragezeichen

Lange stand hinter der Realisierung des Projektes ein Fragezeichen: Immerhin 4,2 Millionen Euro soll die Errichtung des Baumwipfelpfades in Bad Iburg kosten. Ohne Unterstützung wäre das für die Kommune oder die Laga-Gesellschaft nur schwer zu stemmen und die Bad Iburger Laga damit um eine der angedachten Attraktionen ärmer. Dementsprechend stellte die Laga-Gesellschaft beim Wirtschaftsminister einen Antrag auf Förderung als touristisches Infrastrukturprojekt.

In luftiger Höhe

Die Chancen, dass die Laga-Besucher dann 2018 in luftiger Höhe vorbei an den Wipfeln der teilweise 300 Jahre alten Buchen im heutigen Waldkurpark flanieren können, sind mit der Förderungszusage aus Hannover deutlich gestiegen. 500 Meter lang soll der Pfad werden, 120 Zentimeter breit und natürlich barrierefrei: Über Wendelschnecken-Türme könnten sich auch Besucher im Rollstuhl oder mit Rollator den Weg erschließen.

Zuletzt hatte sich der Bad Iburger Stadtentwicklungsausschuss Anfang Mai mit dem Thema beschäftigt und Verwaltungsausschuss und Rat empfohlen, mit der 40. Änderung des Flächennutzungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Baumwipfelpfad im Bereich des Waldkurparks zu schaffen. ( Weiterlesen: Bad Iburg macht Baumwipfelpfad möglich)

Keine erhebliche Beeinträchtigung ...

Vom 9. März bis zum 12. April hatte der Entwurf der Planunterlagen öffentlich ausgelegt. Die Zahl der Anregungen und Bedenken war überschaubar und stellten die Planung nicht grundsätzlich in Frage. So wiesen zum Beispiel die Niedersächsischen Landesforsten darauf hin, dass für die Waldflächen ein uneingeschränktes Betretungsrecht bestehe, das auch weiterhin zu gewährleisten sei. Auch die im Auftrag der Stad Bad Iburg erstellte Umweltfolgenabschätzung kommt zu dem Ergebnis, dass „voraussichtlich nicht von erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft, Mensch und Kultur-/Sachgüter auszugehen ist.“ Die Entscheidung über die Änderung des Flächennutzungsplanes fällt am 15. Juni im Rat.

Wer soll das bezahlen?

Während im planungsrechtlichen Bereich die Signale derzeit auf grün stehen, blieb eine andere wichtige Frage bislang unbeantwortet: Wer soll das bezahlen? Mit der Mitteilung aus Hannover liegt die Antwort vor: knapp zur Hälfte das Land. Schließlich hatte die Landesregierung schon 2015 vor dem Bürgerentscheid Fördermittel in Aussicht gestellt ( Weiterlesen: Land stellt Fördermittel für Laga in Bad Iburg in Aussicht)

.

Die verbleibenden 2,2 Millionen Euro für den Waldwipfelpfad übernimmt die Laga-Gesellschaft. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung wollen Anfang Juni den endgültigen Beschluss zum Projekt fassen. Die Zustimmung war an die Förderung gebunden.

Noch 326 Tage...

Optimistisch ist Laga-Sprecherin Imma Schmidt in Sachen pünktlicher Fertigstellung des Baumwipfelpfades. Schließlich sind es noch 326 Tage bis zur offiziellen Eröffnung. ( Weiterlesen: Mehr zur Laga 2018 unter www.noz.de/laga)