BMW kollidiert mit Taxi Vier Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Unfall in Bad Iburg

Bad Iburg. In Bad Iburg sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend vier Menschen verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 22.40 Uhr kam es in der Tempo-30-Zone der Mühlenstraße zu dem Unfall. Ein mit vier Personen besetztes Taxi fuhr dort in Richtung Drostenhof. An der Einmündung zur Sandstraße kam es zur Kollision mit einem BMW eines 20-Jährigen, der die Vorfahrt missachtet haben soll.

Im Taxi wurde eine Person schwer verletzt, die drei weiteren Insassen wurden leicht verletzt.

An den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 40.000 Euro. Sie stellte beide Autos sicher.