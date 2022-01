Ostbevern. Wäre „Bauen, Renovieren und Improvisieren“ ein Unterrichtsfach, der Stundenplan der Realschule Bad Iburg wäre allein damit gefüllt. Die Verantwortlichen wollen sich mit Provisorien nicht weiter abfinden, die sogar die Schüler in Gefahr bringen.

Der Unmut am Kronesch richtet sich hierbei nicht ausschließlich gegen enorme Geräuschbelästigung, nicht nutzbare Räume, einen zum Teil desolaten Außenbereich und Mittelkürzungen. Die Verantwortlichen sorgen sich auch „um Leib und Leben“.



Die Einschätzung, dass Gefahr in Verzug ist, hatte der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover (GUVH) bei einem Ortstermin im Dezember 2019 formuliert. Seinerzeit wurde die Bushaltestelle von städtischen Verwaltungsmitarbeitern, Lehrern und GUVH begutachtet. Die Kritik: Gelenkbusse, die von der B51 abbiegen, überragen mit dem ausscherenden Führerhaus den Wartebereich, auf dem sich die Schüler tummeln. Ein enormes Unfallrisiko. Die bislang einzige bauliche Reaktion: Der Wartestreifen wurde seinerzeit provisorisch verbreitert. Täglich stehe seit zwei Jahren Lehrpersonal an der Bushaltestelle und achte nach Schulschluss auf die wartenden Kinder.

Zwei Jahre Stillstand

„Ist die Sicherheit der Kinder nicht das höchste Gut?“, fragt der Schulelternrat. Es passiert nichts, das ärgert auch das 38-köpfige Kollegium. Dabei hätte die Stadt in diesem Punkt wohl längst Fakten schaffen können. Verwaltung und Politik scheinen aber auf Halten zu spielen. Derzeit wird geprüft, ob der GUVH in Zusammenhang mit einer baulichen Entschärfung des Gefahrenpunktes an der Bushaltestelle von „kann, muss oder soll“ gesprochen hat. „Wenn ein Handeln absolut notwendig ist, unternehmen wir etwas“, konstatierte Bürgermeister Daniel Große-Albers vor Wochenfrist.

Axel Ebert

Dabei könnten Schule und Stadt viel weiter sein. Der damalige Stadtrat hatte 2020 in den Haushalt 35.000 Euro für eine Planung zur Umgestaltung der Bushaltestelle bereitgestellt. Der Beweggrund: Gefahr von Leib und Leben der Kinder abzuwehren. Diese Planungen sind aber nicht vorangetrieben.

Lernen auf einer Baustelle

Eine Handlungsaufforderung lag also bereits vor. Trotzdem stellte der aktuelle Stadtrat wieder auf Null und beauftragte in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung, die Beurteilung des GUVH zu prüfen. Schulleiter Dirk Jansen befürchtet: „Es werden erneut zwei Jahre ins Land gehen, bevor sich an dieser Stelle etwas bewegt – egal in welche Richtung.“

Axel Ebert

In Geduld üben sich Eltern, Schüler und Lehrer der Realschule seit Jahren. Aber es geht auch anders: Vorbildlich bedient wurde die Einrichtung, die im Südkreis ein Alleinstellungsmerkmal trägt, durch die Renovierung des der B51 zugewandten Traktes: schallisoliert, modern ausgestattet und automatisch belüftet – ein Schmuckstück. Bei der Glasfaser hatte die Schule die Nase ohne Förderprogramme vorn. Dennoch: Allein die Arbeiten, die Brandschutz und Digitalpakt beanspruchen, währen bereits drei Jahre. Die Befürchtung, dass Schüler ihre gesamte Realschulzeit mit Beeinträchtigungen absolvieren, scheint nicht unbegründet. Und dazu braucht es kein Coronavirus.

In den Sommerferien 2021 wurde die Pausenhalle abgerissen. Den Vorwurf der Eltern, diese Baustelle habe drei Monate stillgestanden, widerlegt das städtische Bauamt. Bürgermeister Große-Albers ergänzt, es sei zweifelsohne eine Belastung für die Nutzer, aber sämtliche Arbeiten befänden sich im Zeitplan. Die Frage eines verunsicherten Schülers: „Können wir unsere Entlassfeier in der neuen Pausenhalle feiern?“ beantworteten Rat und Verwaltung im Dezember mit einem vorsichtig optimistischen Kopfnicken.

Serverraum unnutzbar

Die Liste der Beanstandungen, die der Schulelternrat zusammengetragen hat, ist lang. Der vor sieben Monaten angeschaffte Serverraum, auf dem auch die Schüler-Tablets gespiegelt werden sollen, steht originalverpackt in der Ecke, weil dessen Standort durch Bauarbeiten blockiert ist. Während die Gefährte der Kinder ohne Überdachung im Freien rosten, wird der Fahrradkeller bereits seit 20 Jahren als Stauraum für Streusalz und ausrangiertes Schulmobiliar genutzt. Dort lagert auch überholtes Material aus dem Kulturzentrum.

Zur Sache Realschule Die Realschule in Bad Iburg besitzt im Südkreis Osnabrück ein Alleinstellungsmerkmal. 60 Prozent der 450 Schüler kommen von außerhalb. 38 Pädagogen engagieren sich in der Einrichtung.

Das Versprechen, die neue Pausenhalle könne der Stadt Iburg als Veranstaltungshalle dienen, relativiert sich. Die vom Planer 2021 vorgestellte Aula wird zwar so vorbereitet, dass Veranstaltungen in dem eine Million Euro teuren Projekt zwar möglich sind. Die entsprechende Hardware und eine Bühne kommen aber erst, sobald Geld da ist. Leinwand, Projektor oder Sprechanlage für Versammlungen komplettieren die Wunschliste. Der Elternrat stellt anhand solcher Perspektiven die Zukunftsfähigkeit der Schule infrage.

Die im Keller lagernden 40 Jahre alten Heizkörper aus der ehemaligen Pausenhalle leisten ihren Beitrag zum städtischen Sparprogramm. Sie, so lautet der Plan, sollen ungeachtet der energetischen Entwicklung gereinigt und lackiert auch in der neuen Halle stehen. Ein Ratsmitglied kommentiert: eine schnöde Hülle, mehr nicht. Unversehrte Betonplatten sucht man auf dem Pausenhof mit der Lupe. Die im vergangenen Jahr vom Förderverein zur Verfügung gestellten 20.000 Euro für Spielgeräte verharren auf dem Sparbuch, weil erst das Pausengelände hergerichtet werden muss. Die dafür geschätzten Kosten von 320.000 Euro besitzt die Kommune nicht.

Schule fordert Entscheidungen

In Bad Iburg gibt es eine Realschule und drei Grundschulen. Mit Blick auf alle diese in städtischer Trägerschaft befindlichen Einrichtungen empfiehlt Schulleiter Dirk Jansen, einen Masterplan zu erarbeiten. Es dürften an keiner Schule weiterhin Erwartungshaltungen geschürt werden, die angesichts der städtischen Finanzlage nicht haltbar sind. Es müsse klar definiert werden, was, wann an welcher Schule umgesetzt werde und was nicht.

Bürgermeister Daniel Große-Albers, drei Monate im Amt, sind wegen der angespannten Haushaltslage die Hände gebunden. Was rechtlich gemacht werden müsse, werde umgehend erledigt. Das gilt für viele Belange. Er sieht auch die Politik am Zug, er reklamiert für sie Verantwortlichkeiten. „Wie bei anderen Themen muss der Rat eine Struktur entwickeln, wie sich die Stadt in 20 Jahren präsentieren will“, sagt Große-Albers. Dirk Jansen fordert von der Kommunalpolitik ein Spiel mit offenen Karten und bittet: „Treffen Sie klare Entscheidungen. Mir ist egal, wie die ausfallen. Wir wollen aber verbindlich wissen, wie es weitergeht.“ Die Zeit unkoordinierten Handels müsse enden.