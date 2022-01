An der Bahnhofstraße in Bad Iburg werden 100 Jahre alte Bäume gefällt

An der Landesstraße 98 in Bad Iburg müssen am Samstag acht etwa 100 Jahre alte Linden gefällt werden. Die Straße wird dafür gesperrt.

dpa/Jonas Schmidt

Bad Iburg. An der Landesstraße 98 (Bahnhofstraße) in Bad Iburg müssen sich Verkehrsteilnehmer am Samstag, 15. Januar, auf Behinderungen einstellen. Von der Kreuzung Münsterstraße bis zur Bielefelder Straße werden Linden gefällt.

Die acht Linden, die gefällt werden sollen, sind um die 100 Jahre alt und zeigen altersmäßig Abbauerscheinungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück. Durch ständige