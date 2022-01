Tödlicher Unfall in Bad Iburg: Olbricht sieht dringend Handlungsbedarf

Nach dem Tod eines 14-jährigen Schülers an der B 51 in Bad Iburg soll nun das Thema Verkehrssicherheit erneut auf den Tisch der Verkehrsbehörde.

David Knollmann

Bad Iburg/Georgsmarienhütte. Nach dem tragischen Unfall an der B51 in Bad Iburg, bei dem ein 14-jähriger Junge im Dezember 2021 ums Leben gekommen ist, wirbt nun die Lokalpolitikerin Jutta Olbricht für mehr Sicherheit, für alle Verkehrsteilnehmer an der Straße.

Der tödliche Unfall des 14-jährigen Ben hat dem schon seit langem diskutierten Thema eine neue Brisanz gegeben. Der Jugendliche hatte am 13. Dezember 2021 in Höhe der Straße "Laeregge" zwischen Borgloher Straße und der Einmündung zur S