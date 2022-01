Hier werden in Bad Iburg im Januar 2022 Weihnachtsbäume abgeholt

Nur im Vorfeld einer Abholaktion dürfen ausgediente Weihnachtsbäume an die Straße gestellt werden. Im Bad Iburger Ortsteil Glane findet eine solche Aktion am 15. Januar statt.

imago images/Alfred Hofer

Bad Iburg. Jedes Jahr nach Weihnachten steht man aufs Neue vor derselben Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Diese Entsorgungsmöglichkeiten gibt es im Januar 2022 in Bad Iburg.

Anders als im Vorjahr findet im Januar 2022 wieder eine Tannenbaumabholung statt. Die Kolpingjugend Glane sammelt am Samstag, 15. Januar, alte Weihnachtsbäume in dem Gebiet der St.-Jakobus-Gemeinde in Glane ein. Eine vorherige Anmeldung ist