Siegerlächeln: Daniel Große Albers wird Ende September 2021 als unabhängiger Kandidat zum neuen Bürgermeister von Bad Iburg gewählt,

Swaantje Hehmann

Bad Iburg. Bei den Bürgermeisterwahlen im September 2021 sind rund um Osnabrück unabhängige Geister groß herausgekommen. Wieder haben eine Reihe parteiferner Kandidaten die Verwaltungsspitze in den Rathäusern übernommen. Es ist ein Trend, der sich auf kommunaler Ebene fortzusetzen scheint.

Wieder nimmt auf dem Chefsessel in einer Kommune im Speckgürtel Osnabrücks ein Unabhängiger Platz. Daniel Große Albers (50,21 Prozent) setzte sich in Bad Iburg am 26. September in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt gegen den Kandidaten der