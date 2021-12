Etwa 30 Menschen kamen am Abend des zweiten Weihnachtstags nach Bad Iburg, um gemeinsam spazieren zu gehen. Sie hatten sich zuvor über die Telegram-Gruppe "Grundrechte Osnabrück" verabredet.

Jörn Martens

Bad Iburg. Der in der Telegram-Gruppe „Grundrechte Osnabrück“ angekündigte Spaziergang in Bad Iburg am Abend des zweiten Weihnachtstags wurde zwar abgesagt, es trafen sich aber dennoch etwa 30 Spaziergänger am Charlottensee.

In der Telegram-Gruppe „Grundrechte Osnabrück“ hatte eine Teilnehmerin namens Lichtarbeiterin ein weihnachtliches Foto mit einer Kerze gepostet und zum Lichterspaziergang am zweiten Weihnachtstag aufgerufen. Wegen Weihnachtsruhe abgesagtWe