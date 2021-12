Auf dem Gelände des Drahtseilwerks Tepe am Hagenberg in Bad Iburg sollen 50 Wohnungen entstehen..

Jörn Martens

Bad Iburg. Baugrundstücke sind rar in Bad Iburg. Das könnte sich bald ändern: Das Drahtseilwerk am Hagenberg schließt – und macht Platz für 50 Wohnungen. So wünscht es sich jedenfalls Firmenchef Joachim Tepe.

Auf Antrag der CDU-Fraktion war das Thema der Nachnutzung des 10.000 Quadratmeter großen Geländes und dem Einstieg in ein Bauleitverfahren beraten worden. "Neuer Wohnraum schafft neue Lebensmittelpunkte für Menschen und ihre Familien, währe