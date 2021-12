Öffnungszeiten der Bäcker in Bad Iburg an Weihnachten 2021

Öffnungszeiten der Bäcker an Weihnachten 2021: Auch am ersten und zweiten Weihnachtstag kann man in Bad Iburg frische Brötchen kaufen. (Symbolbild)

Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bad Iburg. Frische Brötchen gehören zu einem ausgiebigen Frühstück dazu. Auch am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag 2021 muss in Bad Iburg nicht darauf verzichtet werden. Diese Bäcker haben am 25. und 26. Dezember geöffnet.

Einige Bäckerfilialen in Bad Iburg bleiben an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Diese sind geöffnet:Öffnungszeiten der Bäckereien in Bad Iburg am ersten Weihnachtstag (Samstag, 25. Dezember 2021)BrinkhegeAlle Filialen bleiben geschlosse