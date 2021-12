Die Polizei hat die Unfallstelle an der Bundesstraße 51 mit moderner Technik vermessen, aber die Auswertung von Daten und Zeugenaussagen wird sich wohl noch längere Zeit hinziehen.

Bad Iburg. Nach dem Tod eines 14-jährigen Schülers in Bad Iburg forscht die Polizei intensiv nach den Ursachen des Unfalls. Ergebnisse sind aber wohl erst in einigen Wochen zu erwarten.

Bad Iburg trauert um den Jungen, der am Montagmorgen auf der Bundesstraße 51 so heftig von einem Auto erfasst wurde, dass jede Hilfe zu spät kam. In vielen Gesprächen wird die Frage gestellt, wie es dazu kommen konnte – und was zu tun