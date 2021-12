Aufs Geld müssen Verwaltung und Stadtrat in Bad Iburg achten. Die Kreativität wird vor allem beim Sparen erforderlich sein.

imago images/bonn-sequenz

Bad Iburg. Wie fühlt sich ein Bürgervertreter, wenn Finanzexperten ihm gleich in der ersten Sitzung vor Augen halten, dass die Stadt pleite ist? In Bad Iburg kennt der Rat jetzt dieses schmerzliche Gefühl.

Es hat etwas von einem ersten Schultag, an dem Lehrer das Klassenzimmer betreten und den Schülern bereits die Zeugnisse mit dem Vermerk „nicht versetzt“ aushändigen. Auf eine Versetzung können die Zöglinge in diesem Beispiel erst in Jahren