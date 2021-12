Försterei am Baumwipfelpfad in Bad Iburg schließt für einen Monat

Die Försterei am Baumwipfelpfad ist geschlossen. Am 6. Januar wird sie wieder öffnen.

Archiv/Rolf Habben

Bad Iburg. Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Lage und der daraus resultierenden Hygienebestimmungen bleibt die Försterei am Baumwipfelpfad bis einschließlich 5. Januar 2022 geschlossen.

„Seit der verschärften Hygienemaßnahmen in der Gastronomie auf 2Gplus ist das Geschäft bei uns stark eingebrochen", erklärt der Geschäftsführer Benjamin Veit Engelker in einer Pressemitteilung. „Wir bedanken uns bei all unseren Gästen