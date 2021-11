Polizei, Pflege, IT? So werben Unternehmen am FMO um Nachwuchskräfte

Der rote Teppich hat auf der Job-Messe Symbolcharakter. Alle Aussteller suchen händeringend Kräfte.

Axel Ebert

Greven/Osnabrück. Am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) in Greven steigt an diesem Wochenende die „1. Jobmesse Münster/Osnabrück“. Angehende Auszubildende und Berufswechsler werden dort umgarnt. In welchem Job hat der Bewerber die besten Chancen?

In diesem Artikel erfährst Du:Welche Branchen bei der Jobmesse vertreten sindWarum das Beamtentum beliebt istDass ein anständiges Auftreten bei der Berufssuche helfen kannEs hat ein wenig was von „Wünsch Dir was“: Auf der Suche nach einem A