Feuer bricht in Küche in Bad Iburger Wohnhaus aus

(Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. In einem Wohnhaus in Bad Iburg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 15.30 Uhr war der Feuerwehr der Brand in der Johann-Conrad-Schlaun-Straße gemeldet worden. Im Obergeschoss des Hauses war das Feuer offenbar in der Küche ausgebrochen, sagte Polizeisprecherin Konstanze Heine. Ein Bewohner des Erdgesch