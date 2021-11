Totensonntag: Diese Bäcker in Bad Iburg haben geöffnet

In Bad Iburg öffnen am Totensonntag 2021 einige Bäcker. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Bad Iburg. Auf frische Brötchen muss beim ruhigen Frühstück am Totensonntag nicht verzichtet werden. Denn einige Bäcker in Bad Iburg öffnen auch am Sonntag, 21. November. Hier ist eine Übersicht der Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der Bäcker in Bad Iburg am 21. November 2021 Brinkhege Fuchsbreite: 8 bis 11 UhrBielefelder Straße: 8 bis 11 UhrConny's Backstube Große Straße 27: 7 bis 11.30 UhrErnst Schulte Schloßstraße: geschlossen Große-Rechtien Große St