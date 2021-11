Neu-Bürgermeister Große Albers in seiner ersten Sitzung: Wie war's?

Daniel Große Albers (links) wiederholt bei seiner Vereidigung die Verpflichtungsformel. Altersvorsitzender Heinz Wallenstein registriert die Richtigkeit.

Axel Ebert

Bad Iburg. Der vierte Tag seiner Amtszeit war emotional der schwerste. Daniel Große Albers wurde als Bürgermeister von Bad Iburg vereidigt. Den Glaner Schützen bleibt er als Präsident erhalten.

1774 Tage liegen in seiner ersten Amtsperiode vor ihm, Tage, in denen Große Albers sich beweisen muss und will.Eine halbe Stunde bevor sich der neugewählte, 26-köpfige Stadtrat am Donnerstag zur konstituierenden Sitzung trifft, ist Daniel G