Im April eröffnete B+S quasi zu seinem 20. Geburtstag einen 30.000 Quadratmeter umfassenden Hallenneubau in Borgholzhausen.

Alexander Heim

Borgholzhausen/Bad Iburg. Die Versmolder Nagel-Gruppe wird größter Anteilseigner des Logistikers B+S, der vor zwei Jahren von Bad Iburg nach Borgholzhausen umgezogen war.

B+S wurde 2001 als Dreimann-Betrieb in Beelen im Kreis Warendorf gegründet und ist heute an zwölf Standorten in Deutschland mit insgesamt 1050 Mitarbeitern aktiv. Diese erwirtschafteten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 92 Millionen Euro