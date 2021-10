Christophorusheim in Bad Iburg feiert 50-Jähriges – danach sah es nicht immer aus

Das Christophorusheim in Bad Iburg feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Hier ein Foto aus dem Jahr 1981.

Archiv Christophorusheim

Bad Iburg. Was soll sich in einem Altenheim schon groß verändern? Einiges, wenn man auf die 50-jährige Geschichte des Christophorusheims in Bad Iburg zurückblickt. Einmal stand es sogar kurz vor der Pleite.

Eines hat sich in 50 Jahren Christophorusheim kaum verändert: die Anzahl der Bewohner. Heute sind es 80, im Eröffnungsjahr 1971 waren es 70. Doch das war es auch schon fast an Konstanz. Deutlich verändert hat sich zum Beispiel der Pflegebed