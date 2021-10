Bäume pflanzen für die Umwelt: Die 13-jährigen Schülerinnen Sophia und Ann-Kathrin mit ihrer Traumeiche an der Laeregge in Bad Iburg.

Bad Iburg. Nach dem Motto „Gemeinsam lassen wir neue Wurzeln wachsen“ hat die Klasse 8a der Realschule Bad Iburg einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz geleistet.

Am vergangenen Freitag machten sich in den frühen Morgenstunden 29 engagierte Schüler, „bewaffnet“ mit Spaten und passendem Schuhwerk, auf den Weg zu einer einmaligen Baumpflanzaktion in den Forsten an der Laeregge oberhalb des Kurortes. Bi