Försterei am Baumwipfelpfad Bad Iburg öffnet Innengastronomie

Jetzt ist die Innengastronomie der Försterei am Bauwipfelpfad in Bad Iburg geöffnet. Im Bild: Veit Engelker (Baumwipfelpfad UG, links) und Restaurantleiter Daniel Fromme.

Archiv/Baumwipfelpfad Bad Iburg

Bad Iburg. Nach dem Ende der Außengastronomie am 1. Oktober hat die Försterei am Baumwipfelpfad in Bad Iburg jetzt die Gasträume im Jagdschlösschen geöffnet.

Die Sommersaison sei für die Außengastronomie der Försterei sehr gut gelaufen, "anfänglich sogar unter Hochdruck“, zieht Geschäftsführer des Baumwipfelpfades und Pächter der Försterei, Veit Engelker, eine positive Bilanz. Die Baumwipfelpfad