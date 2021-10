Abgespeckte Version für das Feuerwehrhaus in Bad Iburg beschlossen

Das neue Feuerwehrhaus in Bad Iburg wird auf einem abschüssigen Gelände neben einer Tankstelle entstehen. Die Bäume werden gefällt.

Axel Ebert

Bad Iburg. Ein Brandherd ist endgültig gelöscht. Der Bad Iburger Stadtrat hat am Donnerstagabend den Neubau des Feuerwehrhauses an der Osnabrücker Straße auf den Weg gebracht. An diesem Thema hatten sich über Jahrzehnte Diskussionen entzündet.

Die Ausstattung sei nicht paradiesisch, aber sie gewährleiste einen gesetzeskonformen Einsatz der Wehr, sagte Bürgermeisterin Annette Niermann. Für 2,8 Millionen Euro lässt sich die abgespeckte Version der Einsatzzentrale der Rett