Schampus auf den Wahlerfolg: Heike und Daniel Große Albers feierten am Sonntagabend.

Swaantje Hehmann

Bad Iburg. Daniel Große Albers wird die kommenden Jahre als Bürgermeister im Rathaus von Bad Iburg die Richtung vorgeben. Wie ist sein Erfolg in der Stichwahl am Sonntag zu erklären?

Zielfoto-Entscheidung bei der Bürgermeisterwahl in Bad Iburg. Am Ende lag Daniel Große Albers am Sonntagabend 27 Stimmen vor seinem Konkurrenten Thomas Riepenhoff. Gefühlt ist das so, als wenn ein 5000-Meter-Läufer auf den letzten