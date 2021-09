In Bad Iburg wurden am vergangenen Sonntag die Vertreter für Kreistag und Stadtrat sowie der Bürgermeister gewählt. (Symbolbild)

Bad Iburg. Einige ehrenamtliche Wahlhelfer in Bad Iburg sind sauer. Sie ärgern sich über die Begründung der stellvertretenden Wahlleiterin für die lange Zähldauer bei der Kommunalwahl am Sonntag.

Claudia Trentmann werfen sie vor, ihr ehrenamtliches Engagement nicht ausreichend zu würdigen, so Bürgermeisterin Annette Niermann am Donnerstag. Die Wahlhelfer mussten an diesem Abend die Bürgermeisterwahl, die Kreistagswahl und zulet