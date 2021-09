Vor der Stichwahl: Fragen an die Iburger Bürgermeisterkandidaten

Auch mal im Zwiegespräch: Daniel Große Albers (links) und Thomas Riepenhoff erzählen, wie sie Bad Iburg in den kommenden Jahren gut aufstellen wollen.

Jörn Martens

Bad Iburg. Eine Stichwahl entscheidet am 26. September über Bad Iburgs neuen Bürgermeister. Im Interview mit Daniel Große Albers und Thomas Riepenhoff spielt aber auch der 29. September eine wichtige Rolle.

In wenigen Tagen ist Bad Iburg nicht mehr an den Bürgerentscheid zum Erhalt der drei Grundschulen gebunden. Am 29. September 2019 hatten sich 60 Prozent der Wähler für die Sanierung aller drei Standorte entschieden. Die Kosten steigen laufe