Bad Iburg. Die Bürgermeisterwahl in Bad Iburg geht in die zweite Runde. Am Sonntag, 26. September 2021, treten Thomas Riepenhoff und Daniel Große Albers in einer Stichwahl gegeneinander an. Wann haben die Wahlräume geöffnet? Wie ist die Briefwahl möglich? Fragen und Antworten zur Stichwahl.

Bürgermeisterwahl 2021 in Bad Iburg: Wann wird gewählt?Die Bürgermeister-Stichwahl ist auf Sonntag, 26. September 2021, terminiert – parallel zur Bundestagswahl. Die Wahlräume haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wer an dem Tag verhindert ist,