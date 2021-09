Der Kläger habe nachweisen können, so das Amtsgericht Bad Iburg, dass seine persönliche Geheimzahl ausgespäht worden sei. (Symbolbild)

Osnabrück/Hamburg. Die Sparkasse muss einem Mann 900 Euro erstatten, nachdem dieser Betrag mit seiner EC-Karte abgehoben wurde. Der Mann habe nachweisen können, so das Amtsgericht Bad Iburg, dass seine persönliche Geheimzahl zuvor ausgespäht worden sei.

Was war passiert? Der Kläger war nachts auf der Reeperbahn in Hamburg unterwegs. Nachdem er gegen 3.42 Uhr an einem Geldautomaten 100 Euro abgehoben habe, sei er auf dem Weg zum Taxi von einer ihm unbekannten Frau angesprochen worden. Als d