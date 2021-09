Ursula Möllenkamp aus Bad Iburg ist am Sonntag live im NDR zu sehen. Zuschauer können verfolgen, wie sie sich in der TV-Show Bingo schlägt.

imago images/Hanno Bode

Bad Iburg. Das Geld ist nur eine Fernsehsendung entfernt: Am Sonntag, 12. September, ist Ursula Möllenkamp im TV zu sehen. Die Rentnerin aus Bad Iburg spielt in der NDR-Sendung Bingo um einen Geldgewinn.

Das kündigt der Fernsehsender in einer Mitteilung an. Die TV-Show Bingo ist am Sonntag um 17 Uhr live im NDR zu sehen. Mit etwas Glück kann Möllenkamp anschließend 15.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die 76-Jährige ist als eine von zwei Kand