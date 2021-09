Ausverkauft: Bei der NOZ-Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl 2021 in Bad Iburg waren 220 Besucher zugelassen.

Hermann Pentermann

Bad Iburg. Stadtentwicklung, klamme Kassenlage und Fachkräftemangel im Rathaus waren am Dienstag auf dem Gelände des TuS Glane unter anderem Themen bei der NOZ-Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten bei der Wahl 2021 in Bad Iburg.

Der Vergleich bietet sich an: Vier Buben hatten sich am Spieltisch versammelt, von denen spätestens nach der Stichwahl am 26. September einer König sein will. Hermann Pentermann NOZ-Moderatorin Stefanie