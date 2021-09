Doppelfehler bei Briefwahlunterlagen in Bad Iburg

Bei den Erklärungen zu den in Bad Iburg ausgegebenen Briefwahlunterlagen ist die Stadt mit den Farbgebungen durcheinander gekommen. (Symbolbild)

dpa/Julian Stratenschulte

Bad Iburg. Wenn aus fahlem Grau ein zartes Gelb wird, eine Farbe verschwindet und strahlt dann Gelb, wo schwarz auf weiß Grau draufsteht, dann haben die Briefwahlunterlagen in Bad Iburg eine neue Farbenlehre kreiert.

So leicht ist nicht zu verstehen, was sich rund ums Kreuzchen zur Kommunalwahl tut. Fakt ist, dass die Stadtverwaltung die Merkblätter zur Briefwahl von einer Druckerei in Empfang genommen und kontrolliert hat. Untergegangen ist dabei, dass