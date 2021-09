Schulaufgaben erledigen mit Mund-Nasen-Schutz (Symbolbild).

Bad Iburg/Glandorf/Hagen. Ein neues Schuljahr beginnt – unter neuen Corona-Regelungen. Worum sorgen sich die Schulen in den ersten Wochen des Schuljahres 2021/22? Wir haben mit Schulleitern aus Bad Iburg, Glandorf und Hagen gesprochen.

Die neuen Corona-Regelungen besagen: In den Einrichtungen gilt Maskenpflicht, auch am Sitzplatz. In der ersten Woche soll täglich getestet werden, auch um potenziell infizierte Reiserückkehrer zu erkennen. Ab der zweiten Schulwoche wer