An der Bielefelder Straße in Bad Iburg hing das Wahlplakat von Matthias Papenbrock. Es wurde offensichtlich gestohlen.

Maria Papenbrock

Bad Iburg. Knapp zwei Wochen vor der Kommunalwahl wurde ein Großplakat des Bürgermeisterkandidaten Matthias Papenbrock gestohlen. Er erstattete Anzeige.

Das Plakat hing an der Bielefelder Straße/Ecke Kirchstraße, gleich neben der Bushaltestelle an einem Bauzaun. „Es war sehr gut befestigt", so Papenbrock in einer Mitteilung. "Das hat also jemand ganz bewusst entfernt.“ Der 59-Jährige findet