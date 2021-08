Hier ist immer was los: Der Knotenpunkt Bielefelder Straße/Münsterstraße/Charlottenburger Ring spielt sowohl für den innerörtlichen als auch für den Durchgangsverkehr eine große Rolle. Am rechten Bildrand das Haus Münsterstraße 8.

Stefanie Adomeit

Bad Iburg. Gefährliche Situationen gibt es zwischen Bielefelder Straße und Charlottenburger Ring jeden Tag. Wie kann der Knotenpunkt sicherer werden? Das sagen die Bürgermeisterkandidaten.

In diesem Bereich trifft Schulweg auf Bundesstraße, begegnen Radfahrer und Fußgänger eiligen Pendlern und Lkw-Fahrern. Der eine prescht nach vorne, immer in der Hoffnung, dass sich eine Lücke findet. Der andere stellt sich so breit an die K