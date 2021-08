Der Natur- und Geopark Terra-Vita lädt zu einer abendlichen Wanderung in Bad Iburg ein. Sie führt an Stellen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. (Symbolfoto)

dpa/Boris Roessler

Bad Iburg. Der Natur- und Geopark Terra-Vita bietet am Samstag, 14. August, eine Exkursion in der Dämmerung in Bad Iburg an. Die Wanderung dauert rund drei Stunden.

Ein Anblick von Fuchs und Hase kann nicht garantiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Osnabrück. Eine besondere Stimmung zu dieser späten Tageszeit allerdings schon. Von einem Waldsofa am Rande der Lichtung können