Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnten den Kellerbrand in Bad Iburg zügig löschen.

NWM-TV

Bad Iburg. An der Bielefelder Straße in Bad Iburg stand am Sonntagabend ein Kellerraum eines Zweifamilienhauses in Flammen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand – allein das Wohnhaus ist vorerst unbewohnbar.

Gegen 20 Uhr hatte eine Autofahrerin die Rauchentwicklung aus dem Kellerfenster des Hauses an der Bielefelder Straße bemerkt. Die 22-Jährige wählte direkt den Notruf, wie die Polizei mitteilt. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Ba