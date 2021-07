Rassismus: 68-Jähriger beschimpft Frau und Kind in Bad Iburg

Eine Frau und ihr Kind sind in Bad Iburg rassistisch beleidigt worden.

Jörn Martens

Bad Iburg. Ein 68-jähriger Bad Iburger hat eine Mutter mit ihrem Kind auf offener Straße rassistisch beleidigt. Dank eines Zeugen, der jetzt gesucht wird, konnten die Opfer sich der Situation entziehen.

Am 12. Juli hatte der 68-Jährige Bad Iburger eine Frau mit ihrem Kind auf offener Straße Bad Iburger rassistisch beleidigt. Die Frau hatte im Edeka an der Osnabrücker Straße eingekauft und war auf dem Gehweg in Richtung Stadtmitte unterwegs