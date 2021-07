Mit Kopfstößen: 36-Jähriger wehrt sich in Bad Iburg gegen Festnahme

Eine 34-jährige Polizeibeamtin sei bei dem Einsatz am Knie verletzt worden, ihr Kollege habe sich Schürfwunden und eine Prellung zugezogen, heißt es von Seiten der Polizei. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bad Iburg. Ein 36-jähriger Mann soll am Sonntagnachmittag seine Eltern in Bad Iburg bedroht haben. Später hat er sich mit Kopfstößen gegen eine Festnahme durch die Polizei gewehrt.

Nachdem der Mann am Sonntagnachmittag seine Eltern in Bad Iburg bedroht haben soll, habe die Polizei dem Mann einen Platzverweis erteilt, wie es in einer Mitteilung der Beamten heißt. Der Aufforderung sei der Mann jedoch nicht nachgekommen,