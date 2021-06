Mithilfe eines Hubschraubers suchte die Polizei nach einem Mann in Bad Iburg. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Kabst

Bad Iburg. Ein 80-jähriger Mann ist am Sonntag in Bad Iburg als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte den Mann mithilfe eines Hubschraubers. Am Abend wurde der Senior in Bramsche unversehrt gefunden.

Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 8.30 Uhr das Haus seiner Verwandten in der Vossegge "plötzlich und ohne erkennbaren Grund" verlassen haben. Gesundheitliche Gründe hätten darauf schließen lassen, dass der Mann orientierungslos g