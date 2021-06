Bad Iburg . Als Dankeschön für ihren Einsatz in Corona-Zeiten haben Martina Mennewisch und Janina Mittendorf von „M!Ja Friseure & Beauty“ 500 Gutscheine „Waschen, Schneiden, Fönen“ an Pflegekräfte verschenkt.

Eine kleine Pause, sich etwas Gutes tun und mit einem neuen Haarschnitt sowie einem guten Gefühl wieder raus in den Alltagsrummel, das ist für viele ein Friseurbesuch. Bei „M!Ja Friseure & Beauty“ in Bad Iburg sitzen die Kunden im edlen Altbau und noblen Ambiente. „Wir sind für Schönheit und Luxus zuständig. Das ist weit weg von dem, wie Pflegekräfte arbeiten“, sagt Martina Mennewisch, die gemeinsam mit Janina Mittendorf das Geschäft leitet.

Vielleicht gerade deshalb wollten die beiden Frauen den Pflegekräften, die in der Corona-Pandemie bis an ihre Leistungsgrenze und oft darüber hinaus gearbeitet haben, etwas zurückgeben. „Wir möchten uns von Herzen für ihren Einsatz bedanken“, so Mennewisch, die schon im ersten Lockdown darüber nachdachte, ob, wann und wie sie Pflegekräften eine Freude machen könnte.

Von Kollegen aus entfernten Großstädten hörte sie, dass deren Gutscheinaktionen gut angekommen waren. „Deshalb haben wir gesagt, sobald sich die Lage beruhigt hat, legen wir los“, sagt Mennewisch, die mit Mittendorf entschied, Gutscheine für je einmal „Waschen, Schneiden, Fönen“ zu verschenken.

Gutes tun ist nicht so einfach

Als es an die Umsetzung ging, stellte sich jedoch raus, dass es gar nicht so einfach ist, eine gute Tat zu tun. Wer sollte alles einen Gutschein erhalten? Nur Pfleger und Ärzte von Intensivstationen? Was ist mit den Mitarbeitern der anderen Stationen? Was mit anderen Pflegekräften? Da die finanziellen Möglichkeiten ihres Friseurgeschäftes begrenzt sind, verteilten die Friseurinnen 500 Gutscheine in der näheren Umgebung, unter anderem an Mitarbeiter der Dörenbergklinik und Einrichtungen in Bad Iburg.

Einer der so einen Gutschein erhalten hatte, war Heiko Jirsak. Er arbeitet in einem Wohnheim für psychisch Kranke in Bad Iburg: „Ich bin überwältigt, die Aktion ist auch bei meinen Kollegen super angekommen“, erklärte Jirsak. Das Haus, in dem er arbeitet, sei "relativ gut durch Corona gekommen". Alle Bewohner hätten recht schnell begriffen, wie ernst die Lage ist. Zudem habe das Team einerseits viele Angebote und Aktionen gestartet, weil das "normale Draußen" nicht stattfand. Anderseits seien sehr schnell Hygienekonzepte und Dergleichen konsequent umgesetzt worden.

Doch er beobachte gerade mit Blick auf psychisch Erkrankte, dass oft das Verständnis für Menschen fehle, denen es nicht so gut gehe. Daher wünsche er sich mehr öffentliches Interesse für die Bewohner seiner Einrichtung und mehr gelebte Inklusion: "Für unsere Bewohner und uns ist es toll, wenn uns mal Leute besuchen, wenn Gesunde und Kranke etwas zusammen machen." Dies wäre für ihn persönlich wichtiger als das Klatschen in Pandemiezeiten.

Bisher hätten 80 Prozent der Gutschein-Besitzer schon einen Termin ausgemacht oder seien zum Haarescheiden gekommen, freute sich Mennewisch. Manche würden vorab vorsichtig anmerken, dass sie es sich wohl nicht leisten könnten, öfter zu kommen - immerhin ist jeder Gutschein 68 Euro wert. „Doch darum geht es uns gar nicht“, so Mennewisch. Sie sage dann immer: „Wir möchten uns bei Euch bedanken, denkt nicht nach und lasst euch verwöhnen.“

Die Friseurinnen sind beeindruckt

Was die Friseurin hingegen sehr schätzt, ist der Austausch, der sich beim Haareschneiden ergibt: „Wir haben oft tolle Gespräche. Ich bekomme dabei einen Einblick, den ich sonst nie hätte, was die Belastung im Beruf sowie die Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuft angeht“, sagt Mennewisch, die sicher ist: „Ich könnte das nicht. Das sind alles sehr starke Menschen.“