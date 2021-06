Rosige Zeiten: Seit drei Wochen ist im Kurort Bad Iburg kein Corona-Fall diagnostiziert worden. (Archivfoto)

Bad Iburg. Seit dem 27. Mai ist in Bad Iburg kein einziger Corona-Fall mehr diagnostiziert worden. Das war zuletzt Ende Oktober so.

Am 23. Oktober war Bad Iburg das letzte Mal in der angenehmen Situation, dass es in der Stadt keine Menschen mit einer diagnostizierten aktiven Corona-Infektion gab. Das ist lange her.In der Zwischenzeit hatte auch die Kurstadt mit einigen