Auto erfasst Fußgänger in Bad Iburg

Der Autofahrer übersah den Passanten am Fußgängerüberweg.

dpa/Friso Gentsch

Bad Iburg. Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Bad Iburg einen Fußgänger angefahren. Er übersah den 33-Jährigen, als dieser die Straße "Am Gografenhof" überqueren wollte.

Der 71-jährige Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizei auf der Straße in Richtung B51. Als er um 14.25 Uhr auf der Höhe eines Geldinstituts war, übersah er den 33-Jährigen am Fußgängerüberweg. Dieser wurde vom Auto erfasst und schwer verle