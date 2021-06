Dieser Klassenraum hat schon bessere Zeiten erlebt. Mit den 9000 Euro, die Helmut Buschmeyer anlässlich seines 80. Geburtstags für eine Schulsanierung in Sidibougou sammelte, soll auch er saniert werden.

Helmut Buschmeyer

Bad Iburg. Helmut Buschmeyer, die Stimme des Caritas-Stiftungsfonds „Hilfe für Menschen in Not im Senegal“, ist 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass hat der Bad Iburger um Spenden für ein Schulprojekt im Senegal gebeten. Stolze 9000 Euro kamen zusammen.

Buschmeyer freut sich, dass eine so stattliche Summe zusammengekommen ist, heißt es in einer Pressemitteilung vom Caritasverband für die Diözese Osnabrück. In Westafrika sei ein Schulbesuch für Kinder keine Selbstverständlichkeit, daher fre