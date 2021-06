Ein Mann aus Bad Iburg stand vor Gericht wegen Beleidigung und Nötigung im betreuten Wohnen.

Symbolfoto: Jörn Martens

Bad Iburg. Weil er mit einem Mitbewohner und einer Mitarbeiterin im betreuten Wohnen aneinandergeraten war, stand ein 75 Jahre alter Bad Iburger nun vor Gericht.

Wegen Nötigung und Beleidigung musste sich der Angeklagte in einem Berufungsverfahren am Landgericht Osnabrück verantworten. In erster Instanz war er zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt worden.Vorfall im WaschkellerDer 75-Jä