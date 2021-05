Seit Donnerstag ist die Stadt Bad Iburg coronafrei (Archivbild).

Rolf Habben

Bad Iburg. Es ist gerade mal einen Monat her, da hatte der Osnabrücker Südkreis mit einer hohen Zahl an Corona-Infizierten zu kämpfen. Nun scheint sich die Lage langsam aber sichtlich zu entspannen – besonders in Bad Iburg.

Diese Nachricht dürfte viele Bad Iburger aufatmen lassen: Seit Donnerstag ist die Stadt offiziell coronafrei. Im Osnabrücker Südkreis ist dieses Phänomen bisher noch einmalig, lediglich weiter im Norden des Landkreises haben Voltlage,