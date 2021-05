Ein 21-Jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der B51 bei Bad Iburg schwer verletzt worden.

Foto: NWM-TV

Bad Iburg. Ein 21-Jähriger Autofahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall auf der B51 bei Bad Iburg schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit seinem VW Golf gegen 14.56 Uhr an der Straße Am Kreuzbrink unterwegs. Als er die B 51 überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Golf, der in Richtung Glandor