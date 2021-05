150 Jahre Schlotheubers Hirsch-Apotheke in Bad Iburg

Hans Schlotheuber und seine Vorfahren führen seit 150 Jahren die Schloss-Apotheke in Bad Iburg. Seine Frau Regina Schlotheuber betreibt am Ort die Mühlentor-Apotheke.

Hildegard Wekenborg-Placke

Bad Iburg. Am Montag, 17. Mai, besteht die Hirsch-Apotheke in Bad Iburg seit genau 150 Jahren. Heute wird sie in vierter Generation von Hans Schlotheuber geführt, dem Urenkel des Gründers. Seitdem hat sich viel geändert. Heroin wird nicht mehr als Hustensaft gepriesen und bittere Pillen macht nicht mehr Himbeersirup süß.

Regina und Hans Schlotheuber sind das, was man mit Fug und Recht eine Apothekerdynastie nennen kann. Hans Schlotheuber leitet die Hirsch-Apotheke bereits in der vierten Generation und befasst sich seit Jahren mit der Firmengeschichte. "Wir