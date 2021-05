Für Flüchtlinge ist Corona nicht nur eine Gefahr, sondern auch ein Hindernis auf dem Weg zur Integration. So sind die meisten Deutschkurse für sie ausgesetzt. Und durch ihre Lebensverhältnisse gehören sie zu den Gruppen, die besonders gefährdet sind, sich mit dem Coronavirus anzustecken.

dpa/Bernhard Wüstneck

Bad Iburg. Geflüchtete sind vor dem Coronavirus häufig schlecht geschützt. Das liegt an ihren Wohnverhältnissen. An den Berufen, die sie ausüben. Und oft auch an der Sprache. In Bad Iburg kümmert sich Andrea Harms um Menschen, die hier eine Zuflucht gesucht haben. Sie sagt: "Corona macht die Flüchtlingsarbeit unendlich schwerer."

Seit vielen Jahren engagiert sich die Bad Iburgerin im Ökumenischen Arbeitskreis Asyl, der sich Anfang der 90er-Jahre gründete. Damals waren Bad Iburg 70 Flüchtlinge aus dem Kosovo „zugeteilt“ worden. Ängste kamen auf: Würden sich die Mensc