Zeugen meldeten die Trunkenheitsfahrt auf der B51 zwischen Glandorf und Bad Iburg (Symbolfoto).

Stephan Jansen/dpa

Bad Iburg. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend alkoholisiert auf der B51 zwischen Glandorf und Bad Iburg gefahren. Nun sucht die Polizei einen Lkw-Fahrer, der durch den Autofahrer gefährdet wurde.

Auf der B51 ist am Donnerstagabend ein Autofahrer alkoholisiert in Richtung Bad Iburg gefahren. Er fuhr nach Angaben der Polizei in Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit. Zeugen meldeten den Verdacht einer Trunkenheitsfahrt zw