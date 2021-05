Nicht nur Kleinkram: Bei der SV-Aktion nahmen Kisha und Lena auch etliche große Teile mit.

Realschule Bad Iburg

Bad Iburg. Eine ungewöhnliche Hausaufgabe absolvierten in dieser Woche die Schüler der Realschule Bad Iburg: Auf Initiative des SV-Teams sammelten sie Müll an Straßenrändern und in der Natur. Fotos des unerfreulichen Sammelguts zeigen das Ergebnis ihres Einsatzes.

Wie lassen sich gemeinsame Aktionen organisieren, wenn „gemeinsam“ gar nicht geht? Über dieser Frage grübelte auch das SV-Team der Realschule Bad Iburg. Seine Idee griffen die Lehrkräfte der Schule gerne auf und bauten sie gleich in den Unt