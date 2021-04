Zimmerbrand in Bad Iburg – 25-Jähriger schwer verletzt

Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf.

Susanne Pohlmann

Bad Iburg. Bei einem Zimmerbrand in Bad Iburg ist am Montagnachmittag ein 25-Jähriger schwer verletzt worden.

Am Montagnachmittag wurden die Polizei und die Feuerwehr zu einem Zimmerbrand am Buchenweg in Bad Iburg gerufen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses gegen 15.55 Uhr ein Feuer aus. Bei dem Versuch di